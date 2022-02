Tyski Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze gotów, ale nie może zacząć przyjmować potrzebujących

O tym, że Tychy chcą stworzyć w Kobiórze dom opieki społecznej, wiadomo było od 2017 r. Wtedy to ponadtrzyhektarowa posiadłość archidiecezji katowickiej stała się własnością miasta. Okazały budynek został poddany adaptacji do potrzeb osób starszych, którzy w przyszłości mieli tu trafić.

W październiku 2021 r. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Pszczynie uznał, że nic nie stoi na przeszkodzie, by obiekt mógł stać się Domem Opieki Społecznej o nazwie „Dobre miejsce”. Stosowne zawiadomienie o dopuszczeniu go do użytkowania zostało wydane. I w tym momencie pierwsi mieszkańcy mogliby się wprowadzić. Niestety, wojewoda nie wyraża na to zgody. I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zaskarżył dwie uchwały rady miejskiej o powołaniu domu pomocy społecznej oraz jego statucie.

- Rada Miasta Tychy te uchwały podjęła w lutym ubiegłego roku, a zostały one zakwestionowane dopiero teraz, kiedy wystąpiliśmy o wpis do rejestru, który pozwala rozpocząć działalność. Gdyby wojewoda podważył nasze decyzje w lutym, kiedy zostały podjęte, w lipcu, a nawet we wrześniu, to do końca roku zdążylibyśmy znaleźć sposób, by ośrodek mógł rozpocząć działalność od 1 stycznia - tłumaczy prezydent Andrzej Dziuba na swoim profilu Facebookowym. I dodaje: „Wojewoda ma wątpliwości, co do tego, czy gmina może realizować swoje zadania na terenie innej gminy. W prawie nie ma takiego zakazu, nie ma też wprost napisane, że może, choć takich przypadków w Polsce jest wiele i do tej pory nikt nie miał co do tego żadnych wątpliwości. My też ich nie mamy - przedstawiliśmy wszystkie niezbędne dokumenty.”