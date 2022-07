Tyski Jarmark Staroci i Rzeczy Używanych. Kryształy, porcelana, samowary, srebra... ZDJĘCIA, CENY

Na Tyskim Targu Staroci i Rzeczy Używanych sprzedawcy wykładają swoje towary na zadaszonych stoiskach targowych. W takich warunkach niestraszne ani słońce, ani deszcz.Pod daszkiem mogą schować się zarówno sprzedawcy, jak i klienci.

Po ile porcelana i kryształy na targu staroci?

Jak na miejsce, gdzie tradycje handlowania starociami są stosunkowo nieduże, a i pogoda niezbyt sprzyjająca, stoisk sporo, a ceny niezbyt wygórowane. Kryształy, o których się mówi, że osiągają zawrotne ceny, tu do nabycia w cenie 30-70 zł. Porcelana też w rozsądnych cenach. Efektowne filiżanki można kupić w cenie od 25 do 40 zł. Wśród porcelany wyróżnia się bordowa bombonierka. Dziś bombonierka to pudełko z papieru lub co najwyżej blaszane, ale kiedyś były porcelanowe lub fajansowe, pięknie zdobione. Ta jest angielska, fajansowa, ze złotym ornamentem i scenkami rodzajowymi na przykrywce. Kosztuje 100 zł.