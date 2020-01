Urząd Miasta Tychy bez plastiku. Tylko szkło i woda prosto z sieci

Urząd Miasta Tychy bez plastiku. Jak woda, to tylko z kranu. Butelki tylko szklane, zwrotne. A przy dystrybutorach z wodą - kubki papierowe zamiast plastikowych.

W ciągu roku w Urzędzie Miasta Tychy zużywało się średnio ponad 18 tys. plastikowych kubków. Korzystali z nich urzędnicy, ale przede wszystkim petenci i uczestnicy różnych spotkań. Od stycznia w nowych dystrybutorach są już kubki papierowe, a uczestnicy spotkań korzystają ze szklanek

– mówi Aneta Luboń-Stysiak, sekretarz miasta Tychy.

Na urzędowych korytarzach pojawiły się dystrybutory podpięte do wody z sieci wodociągowej RPWiK. Można skorzystać z zimnej bądź ciepłej wody. Zastąpiły one 18-litrowe plastikowe zbiorniki na wodę, z których korzystano do tej pory oraz 1,5-litrowe butelki z wodą.

- Nie możemy pozostać obojętni na alarmujące dane naukowców. Plastik jest szkodliwy dla naszego zdrowia i bardzo zanieczyszcza środowisko, dlatego zmiana naszych nawyków jest konieczna. Zaczynamy od siebie – urzędu miasta. Zachęcam wszystkich odwiedzających urząd do korzystania z nowych dystrybutorów, woda w nich jest zdrowa i bezpieczna do picia – zachęca prezydent Andrzej Dziuba.