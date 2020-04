USC w Tychach w czasie epidemii koronawirusa: Śluby, zgony, urodzenia

Od 16 marca 2020 r. Urząd Miasta Tychy funkcjonuje na nowych zasadach, do urzędu nie są wpuszczani klienci, a większość spraw jest załatwiana telefonicznie bądź mailowo. Jednym z wyjątków jest Urząd Stanu Cywilnego. Narzeczeni mogą więc być spokojni, jeśli sami nie zrezygnują zaplanowane na najbliższe tygodnie, ceremonie ślubne odbędą się - mówi Ewa Grudniok, rzecznik UM Tychy.

- Robimy wszystko, by stworzyć bezpieczne warunki dla pracowników oraz wszystkich, którzy przychodzą do Urzędu Stanu Cywilnego. Mamy maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, (z których korzystają także klienci urzędu), pomaga nam także straż miejska, a raz w tygodniu wykonywanie jest ozonowanie pomieszczeń USC – mówi Jolanta Mucha, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach.

W czasie epidemii koronawirusa ślub może się odbyć tylko w obecności pracownika USC i dwóch świadków. Dla większości takie ograniczenia są nie do przyjęcia i stąd przekładanie terminu ślubu na czas, gdy świętowanie będzie możliwe w normalnym wymiarze.