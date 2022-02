W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, czyli łamańce językowe w aplikacji na telefon. Nowość MDK 1 w Tychach Jolanta Pierończyk

Monika Szydłowiecka i Maciej Gruchlik MDK 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

"W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie", Szpieg zbiegł, smyk znikł, pies się wściekł. deszcz ściekł, miecz siekł” i inne łamańce językowe do ćwiczenia dykcji to dzieło nauczycieli MDK 1im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Powstał mały podręcznik, ale są też karty do gry, kolorowanki, quizy, gra planszowa. Teraz powstaje aplikacja na telefon. Będzie gotowa w maju 2022. W dowolnym miejscu i o każdej porze będzie można bawić się w poprawność językową