Wbij szpilkę rakowi i zostaw go na lodzie. Akcja profilaktyczna i kalendarz GKS Tychy oraz Tyskich Szpilek. Zobaczcie zdjęcia

"Jest mały, ale potrafi zabić", "Czas nie gra na twoją korzyść", "Raka można pokonać. Ja z nim wygrałam", "Badanie nic nie boli" - takie i inne hasła w każdym miesiącu mają motywować kobiety do poddania się badaniom.

Kalendarz jest wspólnym dziełem hokeistów GKS Tychy i stowarzyszenia Tyskie Szpilki. Na zdjęciach są i hokeiści, i one - piękne kobiety z Tyskich Szpilek. Kalendarz został wydany w 40 egzemplarzach i zostanie sprzedany na aukcji w mediach społecznościowych. Dochód ze sprzedaży zasili konto tyskich amazonek.

Nie jest to pierwsza akcja Tyskich Szpilek skierowana do kobiet, by przypomnieć im o tym ogromnym zagrożeniu, jakim jest rak piersi, który można jednak wyleczyć, jeśli się go wykryje w początkowym stadium.

Sami hokeiści GKS Tychy znani są z innej akcji, którą powtarzali do co roku w listopadzie. Chodzi o movember, czyli "zapuszczanie wąsów dla jaj", a celem tego żartobliwego podejścia do tematu jest zwracanie uwagi mężczyznom na konieczność badań profilaktycznych pod kątem raka prostaty i jąder. Tym razem wraz z Tyskimi Szpilkami postanowili zaapelować do kobiet. Połączenie sił tych dwóch środowisk widać już w nazwie akcji: "Wbij szpilkę rakowi i zostaw go na lodzie" oraz na kartach kalendarza, gdzie kobiety w szpilkach wystąpiły obok tyskich hokeistów.