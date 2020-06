Wczesna komunia św 2020 w parafii bł. Karoliny w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Wczesna komunia w parafii bł. Karoliny w Tychach odbywa się zawsze 3 maja. Z powodu pandemii koronawirusa została przesunięta o miesiąc i po raz pierwszy - jak podkreślił proboszcz, ksiądz prałat Józef Szklorz - miała miejsce w Boże Ciało, tę szczególną uroczystość liturgiczną w Kościele katolickim, podczas której czci się Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Wczesna komunia w parafii bł. Karoliny w Tychach to mocna tradycja. Proboszcz uważa, że to nie jest za wcześnie dla dziecka. Trzeba jednak większego zaangażowania rodziców. W parafii bł.Karoliny przykłada się dużą wagę do przygotowania całej rodziny do uroczystości wczesnej komunii. Wiele pracy wkłada w to katechetka Róża Pełka i, oczywiście, sam proboszcz. Tradycją parafii są comiesięczne spotkania z rodzinami dzieci wczesnokomunijnych przez cały rok po komunii.

- Z grupy dzieci wczesnokomunijnych mamy zawsze najwięcej ministrantów i Dzieci Maryi - mówi proboszcz.

Wczesna komunia św. 2020 w parafii bł. Karoliny w Tychach odbyła się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych, na specjalnej mszy o 13.30, w której uczestniczyły tylko rodziny dzieci wczesnokomunijnych.