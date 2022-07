Wiadukt w Tychach gotów. Kiedy koniec objazdów?

Zakończyła się 14-miesięczna przebudowa wiaduktu nad torami pod ulicą Stefana Grota-Roweckiego w Tychach. Wkrótce koniec objazdów.

25 lipca 2022 znów przejazd przez ten wiadukt będzie możliwy. Jako pierwsze przejadą po nim samochody osobowe. W poniedziałek, 25 lipca, tylko one będą miały przejeżdżać miasto w tym miejscu. Autobusy i trolejbusy wrócą na tę trasę we wtorek, 26 lipca.

Wiadukt był zamknięty od 4 maja 2021. Nie nadawał się do remontu, został zburzony i na nowo wybudowany. Całość kosztowała ok. 10 mln zł, z czego 3,7 mln zł to pieniądze z budżetu państwa.