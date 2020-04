Wielka Sobota 2020. Misterium Paschalne w kościele bł. Karoliny w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Misterium Paschalne. Wigilia Paschalna 2020. Kościół, który długo przed dwudziestą wypełniałby się wiernymi, tym razem był pusty. Tylko księża, służba liturgiczna i organiści.

Nie było tradycyjnego ogniska przed kościołem i wejścia w procesji do kościoła z nowym ogniem. Ta część odbyła się przy ołtarzu, w kościele tonącym w mrokach. Nastąpiło zapalenie paschału. Potem, jak zwykle, kapłan nakreślił na nim krzyż oraz litery Α (alfa) i Ω (omega), następnie zapisał bieżący rok.

Orędzie Wielkanocne zaczynające się od słów: Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie.... zaśpiewał w tym roku ks. Marcin Matonóg.

- Zapadł zmrok. Kościół zaczął święcenie największego wydarzenia w dziejach świata: zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wchodzimy w tę noc z nadzieją, że tak jak po Wielkim Piątku - milczącym, zadumanym, śpiewu bez instrumentu, bez dzwonków, z głuchym odgłosem kołatek przyszło radosne "Weselcie się już zastępy aniołów w niebie". (...) Tak jak rozwiązały się dzwony i zabrzmiały organy w hymnie "Chwała na wysokości Bogu" tak i ta noc wprowadzi nas w to, co istotne. Żeby wyjść z tego kręgu naszej ciemności, grzechu, a wejść w krąg nadziei i światła - mówił w homilii ks. proboszcz Józef Szklorz, prosząc, by w tę szczególną noc, pełną łask, podziękować Bogu za chrzest.