Wielkanoc 2020 bez święconki. Domowe nabożeństwo przed śniadaniem. To będą święta inne niż zwykle, bez święcenia potraw w kościele

Wielkanoc 2020 bez święconki. Domowe nabożeństwo przed śniadaniem. Każda rodzina odmówi sobie modlitwy załączone do zarządzenia arcybiskupa.

Wielkanoc 2020 bez święconki. To będą święta inne niż zwykle. O ile Triduum Paschalne będzie można przeżyć poprzez transmisje (wiele parafii jest do tego przygotowanych lub czyni przygotowania), to święcenia potraw przez internet nie będzie. - W ogóle tego obrzędu w tym roku nie będzie - mówi ks. Józef Sołtys, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Tychach. Zgodnie z zaleceniem arcybiskupa, pozostaje nam pobłogosławienie sobie potraw tuż przed śniadaniem wielkanocnym.

- To powinno być takie rodzinne, domowe nabożeństwo - mówi ks. Sołtys. - Przewodniczyć mu powinna głowa rodziny lub najstarszy w rodzinie, każdy sam zdecyduje, kto w jego domu taką role prowadzącego powinien odegrać Arcybiskup zaleca, by taka osoba zapaliła na stole świecę i wypowiedziała słowa: "Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, a wszyscy powinni odpowiedzieć: "Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja".

Następnie ktoś z domowników powinien odczytać tekst Pisma Świętego. Może to być:

Tes 5, 16-18:Zawsze się radujcie.Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie,taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Albo

Mt 6, 31ab.32b-33:Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:co będziemy jeść? co będziemy pić?Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane Potem prowadzący to domowe nabożeństwo odmówi taką modlitwę:

Módlmy się.Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

A wszyscy odpowiedzą: Amen. Na koniec jeszcze modlitwa: "Módlmy się:Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków"

Wszyscy odpowiedzą:Amen.

- W naszej parafii będziemy całe to błogosławieństwo stołuwydrukowaliśmy, by parafianie, którzy nie mają dostępu do internetu, mogli sobie zabrać do domu - mówi ks. Józef Sołtys. W kościele Miłosierdzia Bożego w Tychach parafianie znajdą też maleńkie buteleczki z wodą święconą.

- Wiemy, że dla wielu parafian jest to ważne. A ponieważ inaczej tej wody święconej nie możemy im zapewnić jak tylko w takich zamkniętych pojemnikach, zdecydowaliśmy się na taki zakup i są one do zabrania w Wielkim Tygodniu - mówi ks. Jóżef Sołtys.

Pobierz bezpłatną aplikację Dziennika Zachodniego i bądź na bieżąco!

Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy do niej zakładkę, w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa.