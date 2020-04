Wielkanoc 2020 w witrynach sklepowych w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Wielka Sobota 2020. Na ulicach Tychów pusto, na targowisku - prawie pusto. Nawet przy stoiskach z jajkami nie ma klientów. Kilometrowe kolejki do supermarketów w ciągu Wielkiego Tygodnia najwyraźniej zrobiły swoje. Ludzie odstali swoje, ale zakupy zrobili, bojąc się jeszcze większych kolejek w ostatnim dniu.

Na ulicach Tychów pusto. Choć maseczki obowiązkowe będą dopiero od 16 kwietnia, prawie wszyscy, którzy robią zakupy, z zakrytymi twarzami aż po oczy. Coraz częściej kolorowymi uszytymi domowym sposobem.

Kościoły zamknięte. Żadnych procesji do święcenia pokarmów, żadnych kolejek do spowiedzi. Duchowni zachęcają do skupieniu się na istocie tych świąt, jako świąt nadziei.

Wielkanoc 2020 widoczna jest, mimo wszystko, w witrynach sklepowych. O akcenty świąteczne zadbali nawet właściciele zamkniętych sklepów. Najbardziej wzruszający jest prosty biały zając z zieloną kokardą wśród grabi i innych narzędzi rolniczych.