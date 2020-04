Wielki Czwartek 2020 w kościele bł. Karoliny w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

W Wielki Czwartek wspominamy ostatnią wieczerzę, którą Jezus spożył z apostołami. W ramach drugiego czytania słyszymy opis tej wieczerzy z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian

- mówi ks. dr Tomasz Wojtal, sekretarz metropolity katowickiego.

Tego wieczoru, podczas mszy, brzmią znane wszystkim słowa: „Pan Jezus owej nocy, której został wydany, wziął chleb, a dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje, za was ofiarowane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnież wziął po Wieczerzy i kielich, mówiąc: Ten kielich stanowi nowe przymierze we krwi mojej, ilekroć go pić będziecie, czyńcie to na moją pamiątkę”.

To ważny moment ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Wielki Czwartek to zatem dzień kapłański

- mówi ks. dr Tomasz Wojtal.

„Ludu kapłański, ludu królewski, Zgromadzenie Święte, ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu” - to jedna z pieśni związanych z wielkoczwartkową mszą, podczas której wierni okazują wdzięczność swoim kapłanom, wręczając kwiaty.