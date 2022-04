Wielki Czwartek w kościele bł. Karoliny w Tychach. Msza bez zakończenia. Zobaczcie zdjęcia

Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.

Procesyjne wejście służby liturgicznej w kościele bł. Karoliny w Tychach odbyło się na pieśni "Ludu kapłański, ludu królewski". Pod koniec liturgii księża dostali białe róże.

Wielki Czwartek 2022 w kościele bł. Karoliny był taki, jak przed pandemią: mnóstwo ludzi i bez masek (z małymi wyjątkami - niewielka część wiernych jednak założyła maski). Wróciła normalność. Za nami dwa jakże odmienne Wielkie Czwartki - w 2020 r. zupełnie bez ludzi w kościele, cała uroczystość była do obejrzenia tylko w sieci i w 2021 - z ograniczeniami, w maskach i ogromnymi dystansami pomiędzy poszczególnymi wiernymi.

Wielki Czwartek 2022 wreszcie był taki, jak być powinien.

Wielkoczwartkową mszę nie kończy błogosławieństwo ani formułka "Idźcie, Ofiara spełniona". Bo to nie koniec Triduum Paschalnego. Ono trwa.

Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek.