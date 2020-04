Wielki Piątek 2020 w parafii bł. Karoliny w Tychach: Krzyż tajemnicą naszego zbawienia. ZDJĘCIA

- mówił ks. Marcin Matonóg w kazaniu.

Przypomniał też, że w pieśni wielkopostnej śpiewamy: "Krzyżu święty, tyś znakiem nadziei, nie znakiem rozpaczy".

- Dziś, podczas liturgii, nawet ołtarz nie jest przystrojony. Bez obrusu, kwiatów, świece zgaszone. To ma nam przypominać, że w Wielki Piątek to krzyż, krzyż Chrystusa, powinien być w centrum - mówi ks. Marcin, a zachęcając wiernych do adoracji krzyża w swoich domach, prosił, by mieć świadomość, że "wisząc na krzyżu Chrystus myślał o twoim życiu, twoich grzechach. Myślał o tobie".

W swoim kazaniu przytoczył też słowa ks. dr. Tomasza Wojtala, byłego wikariusza parafii bł. Karoliny w Tychach, dziś sekretarza metropolity katowickiego, wypowiedziane podczas kazania pasyjnego trzy lata wcześniej. Kazania, gdzie ks. dr Tomasz Wojtal użył słowa, które wówczas na nikim nie zrobiło większego wrażenia: wirus.