Wielki Piątek w Tychach, w kościele bł.Karoliny - ZDJĘCIA. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam

Lany poniedziałek na Śląsku. Tak właśnie kiedyś wyglądał! Pełen śmiechu, zabawy i... wody! Skąd wziął się obyczaj oblewania wodą?

Śmigus-dyngus to zwyczaj, za którym szczególnie przepadają najmłodsi, zaskakiwanie z ukrycia to dla nich nie lada frajda. To dzień zabawy, który należy...