Wielkopiątkowe Drogi Krzyżowe 2020 tylko przez internet

Cała Wielkanoc 2020 będzie inna niż zwykle, także Triduum Paschalne oraz Droga Krzyżowa w Wielki Piątek. Wszystko się odbywa bez ludzi, ale z należytym przygotowaniem ze strony duchowieństwa i innych odpowiedzialnych za oprawę tych uroczystości.

VI Droga Krzyżowa z papieżem Franciszkiem w Rzymie została przygotowana w tym roku przez parafię ... więzienną Due Palazzi, której kapelanem jest ks. Marco Pozza. Po raz pierwszy w historii.

Rozważania poszczególnych stacji będą przedstawiały różne oblicza rzeczywistości więziennej. Ma to być jakby wielogłosowy chór złożony z ofiary przestępstwa, osoby osadzonej, strażnika służby penitencjarnej, wolontariusza, członków rodziny uwięzionego, sędziego, pedagoga, duszpasterza oraz osoby niewinnej, a czasami niesłusznie skazanej. Wszystko to ma pokazać, że zmartwychwstanie człowieka nie jest nigdy dziełem jednostki, ale wspólnoty, która jednoczy się we wspólnym dziele.

Transmisja w Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020, o godz. 20.50 na TVP 1 i TVP Polonia. Całość potrwa 100 minut.