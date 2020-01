Wrak amerykańskiego bombowca znaleziono w lesie koło Bierunia. W środku były zwłoki żołnierzy.

Olaf Popkiewicz to archeolog, który nadzoruje prace prowadzone w Bieruniu. Jak informuje, znalezione zwłoki mają rozległe złamania kończyn i spadochron założony na plecy. Jego zdaniem to żołnierz, który wyskoczył z samolotu przed uderzeniem maszyny w ziemię, ale było już zbyt późno, żeby mógł się uratować.

Jeden szkielet jest dobrze odsłonięty. Należy on do lotnika, który nie był wewnątrz samolotu w momencie uderzenia. Został przyniesiony i pochowany w kraterze - Olaf Popkiewicz

- Jest to samolot, który 19 stycznia 1945 roku wracał z bombardowania węzła kolejowego pod Ostrawą i tego samego dnia został zestrzelony przez myśliwiec typu Junkers Ju 88, tzw. „Nachtjager”. Przeżył tylko dowódca samolotu, Aleksiej Boczin, który trafił do niewoli i odnotował, że jego czterech kompanów zginęło. Zestrzelenia około godz. 20 dokonał Werner Rapp – opowiada archeolog.

Choć Mitchell to samolot produkcji amerykańskiej, to zginęli w nim żołnierze Armii Czerwonej. Podczas II wojny światowej Rosjanie otrzymali 861 sztuk tych maszyn.

B-25 Mitchell ma 16 metrów długości oraz aż 20 metrów rozpiętości skrzydeł. Potrafi unieść do dwóch ton bomb. - To dokładnie te same samoloty, które wzięły udział w bombardowaniu Tokio, co było zemstą USA za atak Japończyków na Pearl Harbor - dodaje Popkiewicz.