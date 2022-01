Wspaniała studniówka tyskiego ZS nr 1 im. Gustawa Morcinka. Zabawa odbyła się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Zobaczcie ZDJĘCIA

- Czternasta studniówka w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Czternastka to liczba anielska, to suma dwóch siódemek, a siódemka to liczba szczęśliwa, co w kontekście zbliżającej się matury, która znacznie się za 95 dni, nie jest bez znaczenia. Ale jest tu też zestawienie liczb jeden plus cztery, a to są liczby, które się wzajemnie dopełniają. Dopełniają się szczęściem, odwagą i wszelkiego rodzaju dobrą aurą, która - mam nadzieję - będzie wam towarzyszyła - powiedziała Grażyna Jurek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im . Gustawa Morcinka w Tychach na otwarciu 14. studniówki w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.