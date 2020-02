Wstrząs w kopalni Ziemowit. W Lędzinach zakołysały się domy

Do wstrząsu doszło w rejonie ściany nr 106 na głębokości 650 metrów pod ziemią.

Tomasz Głogowski, rzecznik PGG, powiedział jednak, że siła tego zdarzenia była bardziej odczuwalna na powierzchni niż pod ziemią . Do godz. 11.30 odnotowano dziesięć zgłoszeń na temat wstrząsu od zaniepokojonych mieszkańców Lędzin i okolic. Nie ma jednak potwierdzenia, żeby doszło do jakichkolwiek zniszczeń.

Nie wiadomo jeszcze, jakiej siły był to wstrząs. Polska Grupa Górnicza informuje jedynie, że trwa szacowanie tej wartości.

W sobotę, 22 lutego, około godz. 11 doszło do wstrząsu w kopalni Ziemowit w Lędzinach.

Trwa czarna seria w kopalni Ziemowit

Ostatnimi czasy wszyscy jesteśmy wyczuleni na to, co dzieje się w kopalni Ziemowit w Lędzinach. Jedynie w lutym, doszło tutaj do trzech wypadków z udziałem górników. Dwa okazały się być śmiertelne.