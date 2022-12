Wycieczki rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Takie tam kręcenie po okolicy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 575 m

Suma zjazdów: 1 564 m

Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Zimna listopadowa pogoda, ale nie lało więc wskoczyłem na rowerek i na miejscu wymyślałem przebieg trasy.Najpierw w stronę Podlesia-Kostuchnę-zahaczając o rezerwat Ochojec dalej w kierunku Giszowca, zabytkowego osiedla robotniczego Nikiszowiec-Galeria szyb Wilson w kierunku Muchowca przez Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Źródła Kłodnicy.Dalej to już z górki Piotrowice-Jamna i Gniotek.W leśnej części trasy trochę błota po ostatnich opadach i ogólnie wilgotno i zimno więc poziom średni.Polecam na małe kręcenie po okolicy na dotlenienie organizmu;)

Nawiguj