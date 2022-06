Wycieczki rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwca?

Ścieżki rowerowe z Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Pierwszy dzień wiosny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 422 m

Suma zjazdów: 1 428 m

Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79

Pierwsze 5 km jechałem w towarzystwie żonki , ona biegła ja jechałem.Później zawróciłem w poszukiwaniu nowych tras i wiosny.Trasa wiodła 95% szlakami rowerow, jej przebieg to Gniotek-Wyry-Gostyń-Zgoń-Kobiór-Paprocany-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Trasa szczególnie w lasach kobiórskich bardzo malownicza,polecam na rodzinne wypady.Dzisiejsze wskazanie licznika to 54km.

