Wycieczki rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Tychów? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 7 km od Tychów. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Tychów przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Tychów We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Góra Ramża-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 016 m

Suma zjazdów: 2 018 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Tychów Dzisiejsza trasa jest zaimprowizowana częścią trasy kolegi Lukasa, dokładnie góra Ramża i stacja meteo na jej szczycie.Przebieg to Gniotek-Jamna-Śmiłowice-Paniowy-Chudów-Ornontowice-Góra Ramża-Bełk-Palowice-Zazdrość-Łaziska Górne-Wyry-Gniotek.Dodam że Góra Ramża jest największym wzniesieniem ziemi rybnickiej.Trasa średniej trudności, pokonany dystans według licznika to 70 kilosów.Polecam na dłuższy wypad.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów- Zbiornik Dziećkowice - Mikołów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 90,59 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 1 355 m

Suma zjazdów: 1 379 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Tychów Sobotnia trasa najpierw przez lasy murckowskie na katowicki Janów do kumpla załatwić sprawę, przy okazji załapałem się na pysznego krupnioka z grilla zrobił się z tego ponad godzinny postój. Po odpoczynku postanowiłem przebić się jakoś przez lasy w kierunku Bhrzęczkowic następnie wzdłuż autostrady A4 przez Jazd Dziećkowice - Jazd Imielin docieram do Zbiornika Dziećkowice tu kilka fotek uzupełnienie płynów i odbijam w kierunku Lędzin przez Jamnice - Wioski ląduje koło KWK Ziemowit fotka i dalej korbuję do Bierunia ląduje na rynku i dalej przez Świerzyniec lasy Pszczyńskie dojeżdżam do jeziora Paprocańskiego i tu to już kilka kilosów przez Żwaków - Wilkowyje gdzie robię sobie ostatni krótki postój przed małymi wzniesieniami docieram do domu.Trasa mimo dystansu dosyć przyjemna kilka ciekawych miejsc po drodze, trochę chwilami duszno jak słoneczko wyszło zza chmur, ale warto było ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu byłej bazy rakietowej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,34 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 425 m

Suma zjazdów: 1 429 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Tychów Dziś postanowiłem wybrać się w lasy Pszczyńskie, poszukać byłej bazy rakietowej, miejsce pomogła mi znaleźć trasa kolegi Lemura z traseo. Początek trasy to jak zwykle Gniotek z którego kieruję się w stronę Wilkowyj-Kobióru trasaą rowerową w do Pszczyny odbiłem w prawo i po przejechaniu kilometra natrafiłem na zabudowania po byłej bazie.Miejsce bardzo ciekawe choć bardzo już zarośnięte i zniszczone, wojsko opuściło to miejsce około 2001 roku. Zdjęcia przedstawiają schron naprowadzania rakiet znajdujący się w strefie bojowej dywizjonu i magazyn rakiet.Następnie pojechałem w stronę Suszca zahaczając o skansen następnie Zgoń-Gostyń-Wyry i z górki do domku.Polecam każdemu dystans spory ale po płaskim terenie ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tychów

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Karvina-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 136,62 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 855 m

Suma zjazdów: 1 845 m Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79

Dziś postanowiłem powtórzyć trasę do Karviny (Czechy),której ostatnio mi nie zapisało z powodu awarii traseo.Trasa przebiega lasami ,polami i uroczymi małymi miejscowościami,było i wietrznie i słonecznie i burza i deszcz trasa z przygodami miejscami u podnóża beskidu śląskiego.Przebieg to Gniotek-Wyry-Gardowice-Zazdrość-Palowice-Żory-Krzyżowice-Pniówek-Bzie-Pielgrzymowice-Zebrzydowice-Kończyce Małe-Karvina-Pruchna-Drogomyśl-Gołysz-Zaborze-Mnich-Pszczyna-Jankowice-Studzienice-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Na liczniku wybiło nie całe 144km, trasa średniej trudności miejscami nie złe podjazdy,czas przejazdu z postojami na fotki i płyny polecam :-)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Grudniowa wietrzna trasa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,21 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 1 247 m

Suma zjazdów: 1 258 m Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79 Dziś postanowiłem przejechać krótką ale mam nadzieje że ciekawą trasę.Początek to Gniotek, później kieruje się w stronę mikołowskiego rynku,parku Planty dalej Łaziska Górne gdzie znajduje się kilka schronów bojowych z 1939 roku Obszaru Warownego Śląsk i stara zabytkowa wieża ciśnień.Następnie Wyry i schron bojowy

(jeden z większych w tym regionie),Gostyń i schron bojowy nazwany przez miejscowych Sowiniec, dalej pomnik upamiętniający żołnierzy września 1939 roku i wjeżdżam w lasy Kobiórskie, wyskakuje w Wilkowyjach(nie tych serialowych), następnie las Gniotek i jestem w domu. Polecam wszystkim interesującym się fortyfikacjami , przyrodą i życzę miłego kręcenia korbą ;) Jak się okazało to ostatnia trasa w tym roku, według Traseo najechane skromne w 2015 roku 2786,4 km, a kilku tras niestety nie zapisało, w poprzednich latach bywało lepiej, może 2016 rok będzie lepszy :)

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Hiszpania wprowadza kary dla turystów