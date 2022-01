Wycieczki rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Rowerem z Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Tychów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Tychach ma być 0°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Tychach ma być 0°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Śląski Ogród Botaniczny

Stopień trudności: 2

Dystans: 36,32 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 474 m

Suma zjazdów: 1 468 m

Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79

Dziś postanowiłem wybrać się do Bujakowa , odwiedzić Fiołkową Górę i Sosinom Górę ,gdzie mieści się Śląski Ogród Botaniczny na terenie byłej jednostki wojskowej (rakietowej).Przebieg trasy to Gniotek-Mikołów Rynek-Bujaków-Paniowy-Śmiłowice-Jamna-Gniotek.Trasa średniej trudności po drodze kilka ładnych podjazdów, wskazanie licznika to skromne 37 km ;) Polecam na mała przejażdżkę po okolicy.

