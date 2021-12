Wycieczki rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Rowerem w okolicy Tychów

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 18 grudnia w Tychach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 19 grudnia w Tychach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Grudniowa wietrzna trasa

Stopień trudności: 2

Dystans: 30,21 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 1 247 m

Suma zjazdów: 1 258 m

Pana79 poleca trasę rowerzystom z Tychów

Dziś postanowiłem przejechać krótką ale mam nadzieje że ciekawą trasę.Początek to Gniotek, później kieruje się w stronę mikołowskiego rynku,parku Planty dalej Łaziska Górne gdzie znajduje się kilka schronów bojowych z 1939 roku Obszaru Warownego Śląsk i stara zabytkowa wieża ciśnień.Następnie Wyry i schron bojowy

(jeden z większych w tym regionie),Gostyń i schron bojowy nazwany przez miejscowych Sowiniec, dalej pomnik upamiętniający żołnierzy września 1939 roku i wjeżdżam w lasy Kobiórskie, wyskakuje w Wilkowyjach(nie tych serialowych), następnie las Gniotek i jestem w domu. Polecam wszystkim interesującym się fortyfikacjami , przyrodą i życzę miłego kręcenia korbą ;) Jak się okazało to ostatnia trasa w tym roku, według Traseo najechane skromne w 2015 roku 2786,4 km, a kilku tras niestety nie zapisało, w poprzednich latach bywało lepiej, może 2016 rok będzie lepszy :)

