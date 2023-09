Wycieczki rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 23 - 24 września?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w pobliżu Tychów? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 7 km od Tychów. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Tychów warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Tychów

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Tychów, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Karvina-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 136,62 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 855 m

Suma zjazdów: 1 845 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Tychów Dziś postanowiłem powtórzyć trasę do Karviny (Czechy),której ostatnio mi nie zapisało z powodu awarii traseo.Trasa przebiega lasami ,polami i uroczymi małymi miejscowościami,było i wietrznie i słonecznie i burza i deszcz trasa z przygodami miejscami u podnóża beskidu śląskiego.Przebieg to Gniotek-Wyry-Gardowice-Zazdrość-Palowice-Żory-Krzyżowice-Pniówek-Bzie-Pielgrzymowice-Zebrzydowice-Kończyce Małe-Karvina-Pruchna-Drogomyśl-Gołysz-Zaborze-Mnich-Pszczyna-Jankowice-Studzienice-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Na liczniku wybiło nie całe 144km, trasa średniej trudności miejscami nie złe podjazdy,czas przejazdu z postojami na fotki i płyny polecam :-)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Takie tam kręcenie po okolicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 575 m

Suma zjazdów: 1 564 m Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Zimna listopadowa pogoda, ale nie lało więc wskoczyłem na rowerek i na miejscu wymyślałem przebieg trasy.Najpierw w stronę Podlesia-Kostuchnę-zahaczając o rezerwat Ochojec dalej w kierunku Giszowca, zabytkowego osiedla robotniczego Nikiszowiec-Galeria szyb Wilson w kierunku Muchowca przez Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Źródła Kłodnicy.Dalej to już z górki Piotrowice-Jamna i Gniotek.W leśnej części trasy trochę błota po ostatnich opadach i ogólnie wilgotno i zimno więc poziom średni.Polecam na małe kręcenie po okolicy na dotlenienie organizmu;)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów - Zbiornik Łąka - Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,99 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 000 m

Suma zjazdów: 994 m Rowerzystom z Tychów trasę poleca Pana79 Początek mojego dzisiejszego kręcenia korbami to dobrze mi znany czerwony szlak w kierunku Pszczyny przez Wilkowyje - Kobiór - Piasek docieram do parku Zamkowego w tygodniu pustki aż przyjemnie się kręci korbami tu krótki odpoczynek i wbijam na niebieski szlak, który równolegle z szlakiem R4 doprowadza mnie do zbiornika wodnego Łąka mój dzisiejszy cel. I tu zaczyna się improwizacja najpierw udaje się w kierunku Brzeźć - Kyr docieram do Suszca i tu pojawia się czarny szlak do Królówki niestety fatalnie oznaczony trochę pobłądziłem ale w końcu docieram na upragnionego ciemnego Tuchera w Przystanku Królówka po małym odpoczynku wbijam na zielony szlak prowadzący do Katowic w Gardowicach odbijam na niebieski do Wyr i to już pod małe górki docieram do domku. Wypad jak zawsze udany pogoda była w sam raz około 20 stopni aż chce się korbować :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tychów

🚲 Trasa rowerowa: Pętelka na relaksie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 137 m

Suma zjazdów: 1 157 m Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Trochę więcej czasu więc postanowiłem wyruszyć małą relaksacyjną traskę ,która przebiegała przez Gniotek dalej w stronę drogi 44 i miejscowości Regielowiec gdzie w pogodne dni można spotkać pięknego rumaka .Dalej kieruje się w stronę Wyr po drodze mijam uroczy staw porośnięty rzęsą.Za wyrami pykam fotkę elektrociepłowni Łaziska i hołdy kopalni Bolesław Śmiały znajdującej się w Łaziskach Średnich, później docieram do miejscowości Borki i wiaty postojowej tam spożywam posiłek żel o smaku gruszkowym. Po krótkim postoju ruszam w kierunku Gostynia mijam kościół przejeżdżam przez mostek i skręcam w prawo do Zgonia .Dalej w lasy pozostałości po puszczy pszczyńskiej w nich zatrzymuje się przy kapliczce Maryjka chwilka zadumy uzupełnienie płynów.Docieram do odcinka szlaku jak z trasy MTB błotko,woda,pokrzywy kilka razy się zakopałem, ale warto było bo docieram do skansenu w Suszcu Starym od tego miejsca iprowizacja wiem tylko tyle że kieruje się w stronę Kobióru przez las jak z bajki.W Kobiórze przejeżdżam tunelikiem i po kilku km docieram do muzeum regionalnego Smolarnia.Dalej jadę w kierunku jeziora Paprocany mijam go po prawej stronie robię fotkę źrebaka i docieram do Żwakowa przejeżdżam las i ląduje w Wilkowyjach, wypijam resztki z bidonu i jadę do domku .Przebyty dystans to 60 km według licznika, średnia trudnść trasy trochę błotka ,wody dużo lasu i troszkę asfaltu.Polecam na relaksacyjny wypadzik ;-)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasami rowerowymi do Lędzin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,58 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 2 462 m

Suma zjazdów: 2 447 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Tychów

Dziś postanowiłem wrócić w rejony Lędzin tak mi się tam ostatnio spodobało że musiałem wypróbować dotrzeć tam szlakami rowerowymi i w 95% się udało ;) Na początek kieruję się w stronę Podlesia i tam wbijam się na czerwony szlak rowerowy, ten doprowadza mnie do czarnego szlaku rowerowego, który zaczyna się w Murckach, prowadzi przez bajeczne Lasy Murckowskie i Rezerwat Las Murckowski aż do rynku w Bieruniu. Stąd czerwonym szlakiem pokrywającym się z Wiślaną Trasą Rowerową docieram aż do miejscowości Świerczyniec. Tu wbijam na żółty szlak, a następnie skręcam w las w stronę Jeziora Paprocańskiego (mały odcinek bez szlaku rowerowego). Z Paprocan wbijam na szlak, który doprowadza mnie do miejscowości Wilkowyje i dalej w kierunku Wyr odbijam w kierunku mojego Gniotka. Na pożegnanie małe pifffko U Rysia i z górki do domku :) Trasa raczej lekka i przyjemna do przejechania dla każdego, można rozłożyć na cały dzionek :)

Nawiguj

