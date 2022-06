Wycieczki rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Tychów? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 7 km od Tychów. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Tychów proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Tychów We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Barbórkowa trasa Stopień trudności: 3.0

Dystans: 29,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 1 669 m

Suma zjazdów: 1 654 m Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79 Dzisiaj piękne słoneczko i lekki mrozik za oknem, dziś Święto Górników Barbórka,a że pracuje w kopalni to i moje święto.Postanowiłem je uczcić w swój oryginalny sposób robiąc małą rundkę po okolicy.Mrozik około zera stopni miejscami ułatwiał nie było takiej ciapy jak przy ostatniej mojej trasie, ale miejscami w lesie szczególnie utrudniał były wyjeżdżone koleiny, trzeba było się mocno skoncentrować bo można było zaliczyć glebę ;) Dlatego dałem poziom trudny w innych warunkach do przejechania dla każdego.Trasa o tej porze roku bardzo malownicza, po drodze miałem małą awarię nie mojego rumaka, lecz mnie dorwała sraczkus pospolitus :) Troczę tyłek zmarznął, ale jest się z czego pośmiać:)

PRZY OKAZJI BARBÓRKI WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO WSZYSTKIM GÓRNIKOM !!!!!!!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa improwizowana na maxa Stopień trudności: 3.0

Dystans: 77,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 446 m

Suma zjazdów: 1 454 m Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zalew Przeczycko-Siewierski Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 192 m

Suma zjazdów: 1 195 m Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79 Dzień wolnego trafił się w środku tygodnia, po zaproszeniu przez znajomych na działkę na grilla nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim ,postanowiłem wybrać się rowerkiem i pokazać po drodze kilka ciekawych miejsc.Przebieg traski to Gniotek-Katowice-Siemianowice Śląskie-Czeladź-Będzin-Dąbrowa Górnicza-Przeczyce-Boguchwałowice to tak z grupsza reszte widać na zapisanym śladzie GPS i przy opisie fotek.Miałem kapcia w tylnej oponce która była na wykończeniu jej ostatnia trasa , co kilkadziesiąt kilosów dopompowywałem powietrze ,więdz czasowo rewelacji nie było, dystans wybity na liczniku to 66 km ,polecam na całodniowy wypadzik.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tychów

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu byłej bazy rakietowej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,34 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 425 m

Suma zjazdów: 1 429 m Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79

Dziś postanowiłem wybrać się w lasy Pszczyńskie, poszukać byłej bazy rakietowej, miejsce pomogła mi znaleźć trasa kolegi Lemura z traseo. Początek trasy to jak zwykle Gniotek z którego kieruję się w stronę Wilkowyj-Kobióru trasaą rowerową w do Pszczyny odbiłem w prawo i po przejechaniu kilometra natrafiłem na zabudowania po byłej bazie.Miejsce bardzo ciekawe choć bardzo już zarośnięte i zniszczone, wojsko opuściło to miejsce około 2001 roku. Zdjęcia przedstawiają schron naprowadzania rakiet znajdujący się w strefie bojowej dywizjonu i magazyn rakiet.Następnie pojechałem w stronę Suszca zahaczając o skansen następnie Zgoń-Gostyń-Wyry i z górki do domku.Polecam każdemu dystans spory ale po płaskim terenie ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Śląski Ogród Botaniczny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,32 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 474 m

Suma zjazdów: 1 468 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Tychów

Dziś postanowiłem wybrać się do Bujakowa , odwiedzić Fiołkową Górę i Sosinom Górę ,gdzie mieści się Śląski Ogród Botaniczny na terenie byłej jednostki wojskowej (rakietowej).Przebieg trasy to Gniotek-Mikołów Rynek-Bujaków-Paniowy-Śmiłowice-Jamna-Gniotek.Trasa średniej trudności po drodze kilka ładnych podjazdów, wskazanie licznika to skromne 37 km ;) Polecam na mała przejażdżkę po okolicy.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Hiszpania wprowadza kary dla turystów