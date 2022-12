Wycieczki rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Trasy rowerowe w okolicy Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Airshow Katowice 2018

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,28 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 802 m

Suma zjazdów: 786 m

Pana79 poleca trasę mieszkańcom Tychów

🚲 Trasa rowerowa: Trasami rowerowymi do Lędzin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,58 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 2 462 m

Suma zjazdów: 2 447 m