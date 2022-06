Wycieczki rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 czerwca?

Rowerem w okolicy Tychów

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Tychów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 90,59 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 1 355 m

Suma zjazdów: 1 379 m

Pana79 poleca trasę mieszkańcom Tychów

Sobotnia trasa najpierw przez lasy murckowskie na katowicki Janów do kumpla załatwić sprawę, przy okazji załapałem się na pysznego krupnioka z grilla zrobił się z tego ponad godzinny postój. Po odpoczynku postanowiłem przebić się jakoś przez lasy w kierunku Bhrzęczkowic następnie wzdłuż autostrady A4 przez Jazd Dziećkowice - Jazd Imielin docieram do Zbiornika Dziećkowice tu kilka fotek uzupełnienie płynów i odbijam w kierunku Lędzin przez Jamnice - Wioski ląduje koło KWK Ziemowit fotka i dalej korbuję do Bierunia ląduje na rynku i dalej przez Świerzyniec lasy Pszczyńskie dojeżdżam do jeziora Paprocańskiego i tu to już kilka kilosów przez Żwaków - Wilkowyje gdzie robię sobie ostatni krótki postój przed małymi wzniesieniami docieram do domu.Trasa mimo dystansu dosyć przyjemna kilka ciekawych miejsc po drodze, trochę chwilami duszno jak słoneczko wyszło zza chmur, ale warto było ;)

