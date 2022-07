Wycieczki rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Ścieżki rowerowe w okolicy Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Tychów, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Trasami rowerowymi do Lędzin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,58 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 2 462 m

Suma zjazdów: 2 447 m

Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Dziś postanowiłem wrócić w rejony Lędzin tak mi się tam ostatnio spodobało że musiałem wypróbować dotrzeć tam szlakami rowerowymi i w 95% się udało ;) Na początek kieruję się w stronę Podlesia i tam wbijam się na czerwony szlak rowerowy, ten doprowadza mnie do czarnego szlaku rowerowego, który zaczyna się w Murckach, prowadzi przez bajeczne Lasy Murckowskie i Rezerwat Las Murckowski aż do rynku w Bieruniu. Stąd czerwonym szlakiem pokrywającym się z Wiślaną Trasą Rowerową docieram aż do miejscowości Świerczyniec. Tu wbijam na żółty szlak, a następnie skręcam w las w stronę Jeziora Paprocańskiego (mały odcinek bez szlaku rowerowego). Z Paprocan wbijam na szlak, który doprowadza mnie do miejscowości Wilkowyje i dalej w kierunku Wyr odbijam w kierunku mojego Gniotka. Na pożegnanie małe pifffko U Rysia i z górki do domku :) Trasa raczej lekka i przyjemna do przejechania dla każdego, można rozłożyć na cały dzionek :)

