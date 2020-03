Wyniki badań szczątków ofiar katastrofy lotniczej z 1945 r. w Bieruniu

Nie ma żadnej wątpliwości, że szczątki odkryte w styczniu 2020 r. należą do czterech żołnierzy radzieckich, a byli to: 21-letni Nikołaj F. Korolew – drugi pilot, młodszy lejtnant, 21-letni Georgij I. Bander -nawigator, młodszy lejtnant, 19-letni sierżant Michaił F. Szackij – strzelec i 18-letni sierżant Władimir A. Pułkow, strzelec pokładowy.

19 stycznia 1945 r., ok. 17.30-17.45 wystartowali z Winnicy na terenie dzisiejszej Ukrainy, żeby zbombardować dworzec w Ostrawie. Za sterami samolotu siedział 23-letni dowódca Aleksiej Boczin. Rozkaz wykonali, o czym świadczy brak bomb w miejscu rozbicia się samolotu. W drodze powrotnej zostali zestrzeleni przez niemiecki nocny samolot myśliwski Ju 88 między 20 a 21 pierwszą. Wiadomo to zarówno z raportu pilota niemieckiego samolotu, Wernera Rappa, jak i samego Boczina, który jako jedyny zdołał wyskoczyć na czas i uratować się.

Jak powiedział, najgorzej miał strzelec pokładowy, który musiał przebiec cały samolot, by dostać się do najbliższego wyjścia. Na domiar złego, siedział tyłem do kierunku jazdy. Gdy więc zorientował się, o co chodzi, było zdecydowanie za późno. Jego szczątki znaleziono we fragmentach.

Znalezione przy szczątkach resztki ubrań, które jednoznacznie wskazywały na to, że byli to radzieccy lotnicy. Archeolog Olaf Popkiewicz nie miał wątpliwości, że ma do czynienia ze szczątkami załogi bombowca. Nie zgadzało się to jednak z zapisami w dokumentach, wedle których po wojnie odbyła się ekshumacja ofiar tej katastrofy lotniczej i pochówek na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Pszczynie.

- Albo ekshumacja odbyła się tylko na papierze, albo ekshumowane inne zwłoki - mówił archeolog.

Tak czy inaczej na cmentarzu w Pszczynie są nazwiska trzech lotników radzieckich z rozbitego bombowca. Czy dowiemy się, co kryją te groby?