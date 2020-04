Wypadek w Tychach. Pracownik spadł z dachu. Lądował śmigłowiec LPR

Upadek z wysokości. Do poszkodowanego przyleciał śmigłowiec LPR

Wypadek na budowie w Tychach w dzielnicy Czułów. W okolicy ulicy Katowickiej w Tychach rano, w czwartek 23 kwietnia, doszło do wypadku.

Podczas prac remontowych z dachu budynku produkcyjnego spadł jeden z pracowników. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a straż pożarną i policję.

- Mamy informację o upadku z wysokości. Do poszkodowanego został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trwa ustalanie przyczyn tego upadku - mówi asp. szt. Barbara Kołodziejczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Do poszkodowanego pracownika wezwano śmigłowiec LPR, który zabrał go do szpitala.

W związku z tym zdarzeniem wystąpiły tymczasowe utrudnienia na ulicy Katowickiej w Tychach.