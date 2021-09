Wystawa plakatu Sławomira Śląskiego w ZS 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Plakat do wystawy "Kraina czarnych diamentów", plakat na 75. rocznicę likwidacji obozu romskiego w KL Auschwitz, plakat pt. "Vive la France!" - w hołdzie ofiarom ataku terrorystycznego 13 listopada 2015 r., plakat do wystawy "W imię miłości" - na 100-lecie urodzin Jana Pawła II... to tylko niektóre z prac Sławomira Śląskiego na wystawie w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

Jest to 25. indywidualna wystawa tego artysty, którego prace tylko w tym roku prezentowane były m.in. na zamku w Nowym Wiśniczu, w Muzeum Zamek w Oświęcimiu czy w Muzeum Edyty Stein w Lublińcu.

Ponadto jego prace można było też oglądać na 32 wystawach zbiorowych.

To, co charakteryzuje plakat Sławomira Śląskiego to geometria oraz ogromna oszczędność wyrazu i koloru.

- Mój kolega po fachu powiedział, że jest to twarda typo-geometria i nie sposób się z tym nie zgodzić - powiedział wprost Sławomir Śląski, absolwent łódzkiej szkoły plakatu.