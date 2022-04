Wyższe wynagrodzenia już od 1 lipca. Tyle dostaniesz "na rękę" po zmianach podatkowych Jakub Kisiel

Najwięcej na zmianach podatkowych mają zyskać osoby zarabiające powyżej 12 500 złotych. Zmiany w Polskim Ładzie mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r. Pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (9 zdjęć)

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej - to główne propozycje zmian podatkowych, które przedstawiło Ministerstwo Finansów. Nawet 4500 złotych w skali roku będzie można zyskać dzięki obniżce podatku PIT do 12 proc. Eksperci przewidują, że na zmianach podatkowych zyska zdecydowana większość podatników. Zobacz, jak zmienią się wynagrodzenia i ile zyskasz dzięki zmianom podatkowym.