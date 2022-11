XLVIII Tyskie Spotkania Teatralne. Festiwalowe ciekawostki. Zobaczcie zdjęcia

XLVIII Tyskie Spotkania Teatralne to prawdziwe święto w Teatrze Małym w Tychach,. o czym świadczy przede wszystkim czerwony dywan rozkładany na szczególne okazje. Ale jest też ścianka, na tle której można się fotografować samemu lub z aktorami.

I jest wyjątkowa wystawa towarzysząca spektaklowi "Miłość od ostatniego wejrzenia", który zamknie XLVIII Tyskie Spotkania Teatralne. Autorka, Joanna Zemanek, zatytułowała ją "Popiół i diamenty".

XLVIII Tyskie Spotkania Teatralne zamykające sezon relacji kobieta-mężczyzna dobiegają wprawdzie końca, ale jeszcze parę ważnych punktów programu przed nami.

Piątek, 25 listopada, o godz. 18 w Teatrze Małym - kolejne przedstawienie konkursowe. Tym razem jest to "CPK - Całkiem Piękny Kraj", spektakl tyskiej grupy T.C.R., a o godz. 21 - "Chudy żołnierz", krakowskiej Sceny Supernovej.

Sobota, 26 listopada, godz. 13 - Forum teatralne w Pasażu Kultury Andromeda. O tej porze uczestnicy konkursu spotkają się z jurorami. Natomiast dla wszystkich zainteresowanych będzie można to forum śledzić on line. I to nagranie pozostanie na kanale YouTube Teatru Małego.

Pozostają jeszcze dwa spektakle mistrzowskie:

26 listopada, godz.18 Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, "Karamazow" wg Fiodora Dostojewskiego, reż. Jacek Orłowski

27 listopada, godz. 18 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, "Miłość od ostatniego wejrzenia" wg Vedrany