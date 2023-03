XV Tyski Festiwal Monodramu MoTyF. Wielkie czekanie na werdykt jury. Zobaczcie zdjęcia

XV Tyski Festiwal Monodramu MoTyF trwał od 8 do 12 marca 2023 r. We foyer Teatru Małego w Tychach rozłożono na ten czas czerwone dywany. Taki zwyczaj wprowadzony przez dyrektora Pawła Drzewieckiego dla podkreślenia wyjątkowości wydarzenia.

XV Tyski Festiwal Monodramu MoTyF - dziewięć wspaniałych monodramów konkursowych

Na deskach Teatru Małego i w Pasażu Kultury Andromeda zaprezentowanych zostało dziewięć spektakli konkursowych wybranych spośród 40 zgłoszonych. Poziom niezwykle wysoki. Festiwalowa publiczność nie kryła satysfakcji. Każde przedstawienie to była osobna uczta artystyczna - od spowiedzi dzieciobójczyni, poprzez spotkanie z twórczością Bohumila Hrabala, głos dziecka doświadczającego emigracji i obcości, opowieść o Annie Świrszczyńskiej oraz George Sand i jej miłości do Chopina, głos młodych aktorów wchodzących na rynek pracy, wyznania młodego księdza, spotkanie z kobietami z "Wesela" aż do poruszającej lekcji na temat polskości i śląskości.