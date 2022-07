XXXVIII Tyska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Niech Rafał Archanioł towarzyszy im w drodze. Zobaczcie zdjęcia

Niespełna sto osób ruszyło po dziewiątej w stronę Chorzowa, pierwszego noclegu na trasie pielgrzymowania na Jasną Górę.

- Kiedy szedłem pierwszy raz w 2013 r., było nas około 300, w 2019 r., tuż przed pandemią, szło ponad 120 osób, a teraz niespełna setka - powiedział Jarosław Jędrysik, redaktor naczelny tygodnika "Nowe Info", który na pielgrzymi szlak ruszył po raz trzeci, a po raz drugi z 13-letnim synem Jakubem.

Nie ukrywa, że to właśnie syn, który jest ministrantem, najbardziej motywuje go do podejmowania tego trudu.

- Prócz wymiaru religijnego, taka pielgrzymka to dla nas okazja do pobycia razem na takim męskim wypadzie - powiedział.

Jakub Jędrysik, ministrant w parafii św. Jadwigi w Tychach, nie ukrywa, że po pierwszym razie miał tak dość, iż powiedział sobie: nigdy więcej. A jednak poszedł znowu.