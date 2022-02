Z Odessy do Tychów jechali trzy dni. Z jedną walizką. Potrzebne ubrania i karma dla kota

- O piątej rano w czwartek, 24 lutego, dały się słyszeć trzy wybuchy pod rząd. W południe ciocia podjęła decyzję, by opuścić Odessę i przyjechać do Polski - mówi 17-letnia Luiza, Ukrainka, która od pięciu lat mieszka z rodzicami w Polsce, w Tychach, w tej chwili jest uczennicą Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

Wyruszyła z 24-letnim synem Janem i kotem, z jedną walizką. Trudności były od początku. Przede wszystkim trudno się było dostać do Lwowa.

- Nie było biletów na pociąg - mówi Luiza. - Kolejka była ogromna. Kiedy w końcu się dostali do Lwowa, powitały ich sygnały alarmowe, których wcześniej nie było. Można powiedzieć, że trafili w bardzo trudny czas. Musieli chować się w schronach.

Potem okazało się, że ona, owszem, może wyjechać, ale syn nie.

- Ale on, ze względu na słaby wzrok, ma zwolnienie z wojska. Nie bardzo chcieli to wziąć pod uwagę. Ciocia Anna już chciaławracać do Odessy, ale powrót okazał się jeszcze trudniejszy niż dalsza podróż - opowiada Luiza.