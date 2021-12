Zabytkowy dworzec PKP w Nowym Bieruniu odnowiony. Nowoczesne centrum przesiadkowe owarte. Zobaczcie zdjęcia

- Kupiliśmy ten budynek od kolei za 350 tys. zł, remont kosztował 7 mln zł, ale z budżetu miasta wydaliśmy tylko ... 33 tys. zł - powiedział burmistrz Krystian Grzesica, przypominając, że akt notarialny podpisał w grudniu 2015 r., rok po przejęciu steru Bierunia.

Obiekt był ruiną. Groził katastrofą budowlaną. Andrzej Bialik z Wydziału inwestycji i Remontów nie ukrywał, że uważał, iż najprościej byłoby wysadzić to w powietrze i zbudować od nowa. Ale na to nie mogło być zgody. Remontem zabytku zajęła się więc pszczyńska firma Mazur. - Skuliśmy 100 proc. tynków, rozebraliśmy wszystkie ścianki działowe. Wywieźliśmy ponad 100 wywrotek gruzu, desek i innych materiałów rozbiórkowych (po rozebraniu pieców kaflowych). Największym wyzwaniem był stan stropów. Były one oparte na solidnych, drewnianych belkach,ale ich stan był fatalny ze względu na zawilgocenie, które było konsekwencją dziurawego dachu. Podstawiliśmy żuraw, który pozwalał nam na wprowadzenie do tego budynku kilkudziesięciu belek stalowych różnej wysokości i rozpiętości. Ich zadaniem było wzmocnienie podparcia tych belek, które były w dobrym stanie i wzmocnienie tych w złym stanie oraz wymianę niektórych na belki stalowe - opowiada Andrzej Bialik.