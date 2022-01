Zagrożenie terrorystyczne w woj. śląskim? Premier wprowadza stopień alarmowy ALFA-CRP w całej Polsce. Co to oznacza?

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Dlaczego wprowadzono stopień alarmowy ALFA-CRP w całej Polsce?

Czytaj więcej, kliknij poniżej w galerię: