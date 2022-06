Zawody Balonowe w Tychach. Starcie o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego „In The Silesian Sky“ rozpoczęte. Sprawdź PROGRAM

W Tychach pojawiły się w piątek 24 czerwca najlepsze ekipy balonowe z Polski i Europy. Tak rozpoczęła się oficjalna inauguracja II Zawodów Balonowych o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego „In The Silesian Sky“. Niestety gala balonowa musiała zostać przerwana przez wiatr.

Przypomnijmy, że w ramach zawodów 20 załóg balonowych będzie rywalizować w różnych konkurencjach. Najpopularniejsze z nich to m.in. „hare and hound” (pogoń za lisem) czy zrzucenie markera przez zawodników jak najbliżej wyznaczonego przez sędziego celu zwanego „krzyżem” . Zapraszamy wszystkich tyszan do wzięcia udziału.

Program | II Zawody Balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego „In The Silesian Sky”