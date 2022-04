Zbigniew Skorek - Jestem częścią światów. Film o twórcy teatru Migreska w Tychach. ZDJĘCIA z premiery

"Jestem częścią światów" to film Marcina Skorka o Zbigniewie Skorku, niezapomnianym twórcy Amatorskiego Teatru Ruchu i Pantomimy Migreska w Tychach, który odszedł nagle 1 czerwca 2021 r. , przeżywszy 71 lat.

Premiera filmu "Jestem częścią światów" odbyła się 3 kwietnia 2022 r. Mistrzem ceremonii był aktor Nikodem Kasprowicz, jeden z tych, z których Zbigniew Skorek był najbardziej dumny.

- Kiedy przyszedłem do „Migreski”, dostałem od Zbyszka kierunkowskaz. Powiedział tak: „Przychodzisz STAMTĄD i masz dla ludzi to, czego najbardziej potrzebują”. W chwilach zagubienia bardzo mi to prostuje moje myślenie o świecie, o innych. Za to mu jestem bardzo wdzięczny - powiedział Nikodem Kasprowicz na deskach Teatru Małego, na których pod okiem Zbigniewa Skorka stawiał pierwsze kroki w zawód aktora.

Poprowadził tę ceremonię trochę tak, jak Zbigniew Skorek prowadził swoje zajęcia w "Migresce" , a które zaczynały się od wytworzenia wspólnoty.