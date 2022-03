Zbiórka rzeczy dla niemowląt w piekarni Misztela w Tychach. Raisa Misztela nie ustaje w pomocy Ukrainie. Zobaczcie zdjęcia

Od początku wojny na Ukrainie Raisa Misztela, najsłynniejsza Ukrainka w Polsce, finalistka programu "The voice senior", jest w stałym kontakcie z rodziną na Ukrainie oraz Ukraińcami w Polsce. Poprzez swój profil na Facebooku ogłasza zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. W tej chwili trwa zbiórka rzeczy dla niemowląt i malutkich dzieci, a nawet dla noworodków, bo jest to zbiórka dla maluszków od 0 do 18 miesięcy.

Rzeczy przywożone są do piekarni Misztela w Tychach, którą wspólnie prowadzą Raisa i Józef Misztelowie.

- Odzew jest ogromny. Ciągle ktoś przychodzi, zostawia mniejszą lub większą paczkę i wychodzi. Wszystkim tym anonimowym darczyńcom z serca dziękuję - mówi Raisa Misztela.

Zaglądamy do tych paczek. Wiele rzeczy jest nowych, ale są też używane ubranka i maskotki. Wszystko świeżo wyprane, czuć zapach dobrego proszku.