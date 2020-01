Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w kościele bł. Karoliny w Tychach ZDJĘCIA

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w kościele bł. Karoliny w Tychach, jak i wcześniejszy w wykonaniu rodziny Pospieszalskich (10 stycznia 2020) odbył się pod patronatem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, byłego parafianina bł. Karoliny.

Oba były mocnymi punktami w bogatym, jak zawsze, programie kolędowania w parafii bł. Karoliny w Tychach. Kolędowanie to trwa od pasterki do 26 stycznia. W sumie jedenaście koncertów. Ostatni - za tydzień. Będzie to koncert zespołu góralskiego "Równica". Początek o godz. 16. Będzie to też już jedna z ostatnich okazji do oglądania żywej szopki w ogrodach farskich.