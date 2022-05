Zioła dla mieszkańców, czyli pierwszy zielnik miejski w Tychach

W parku przy Urzędzie Miejskim w Tychach stanęło pięć donic, a w nich nie kwiaty czy inne rośliny ozdobne, ale zioła. Nie tylko do patrzenia, ale do korzystania, jak z ogródka, jak z własnego zielnika.

Każdy może przyjść i na własne potrzeby zerwać świeżą miętę, tymianek, rozmaryn, oregano, pietruszkę, melisę, szczypiorek czy liść laurowy. To jest dla mieszkańców.

To pierwszy taki miejski zielnik, ale jak będzie nim zainteresowanie, powstaną następne, w innych częściach miasta.