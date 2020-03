Zwiastowanie Pańskie i duchowa adopcja. Transmisja z Miłosierdzia Bożego w Tychach

środa, 25 marca 2020 r. – uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

"Można w tym dniu przystąpić do tzw. duchowej adopcji w intencji poczętych dzieci. Przystępujący do duchowej adopcji zobowiązują się przez okres 9 miesięcy (do Bożego Narodzenia) do modlitwy w intencji jednego poczętego dziecka – z prośbą, aby zostało z miłością przyjęte w swojej rodzinie i zdrowe przyszło na świat", czytamy w ogłoszeniach na stronie parafii Miłosierdzia Bożego w Tychach.