Żywa szopka u franciszkanów w Tychach była, jak zwykle, okazją do wejścia na teren budującego się kompleksu kościelno-klasztornego. Sam kościół był zamknięty, do środka nie dało się zajrzeć. Ale na zewnątrz wszystko wygląda imponująco. Jeszcze rok temu był to prawdziwy plac budowy - błotnisty, z kałużami. A teraz wszystko wypuzzlowane, oświetlone.

A tegoroczna szopka? Zobaczcie sami.