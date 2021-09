Biuro Rzeczy Znalezionych w Tychach. Co ludzie gubią? Zobacz te ZDJĘCIA!

- Żeby znaleziona rzecz została przyjęta do BRZ, musi mieć wartość wyższą niż 100 zł. I tak na przykład stuzłotowego banknotu nie przyjmiemy. W świetle przepisów musiałoby to być np. 101 zł – tłumaczy Honorata Bończak.

Na razie czekają. 13 maja przy Hali Sportowej znaleziono rower górski z napisem DragStar, we wrześniu 202 r. w budynku przy alei Piłsudskiego znaleziono rower górki marki Proximo…

Są też kluczyki do skody znalezione rok temu na alei Jana Pawła II, jest zegarek.

Jest portmonetka damska z dolarami, hrywnami i aż czterema kartami bankomatowymi znaleziona 2 kwietnia br. na chodniku przy skrzyżowaniu Mikołowskiej, Burschego i Dołowej…

W przypadku dokumentów, trafiają one w miejsce, gdzie zostały wystawione (np. dowód osobisty tyszanina zostanie odesłany do Urzędu Miasta Tychy, karta bankomatowa do właściwego banku...).

- W tym roku do Biura Znalezionych Rzeczy trafiły 54 przedmioty. Każdy z nich to osobna sprawa. W tej chwili zamkniętych spraw mam dwadzieścia. To nie znaczy, że zgłosiło się dwudziestu właścicieli. Sprawę uznajemy bowiem za zamkniętą już wtedy, gdy dokumenty wyślemy do wystawcy – mówi szefowa Biura Rzeczy Znalezionych.