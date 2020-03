Fabryka Fiata w Tychach wstrzyma produkcję. FCA Poland ogłasza dezynfekcję zakładów

Protest pracowników Fiata poskutkował. FCA Poland wstrzymuje produkcję

Decyzja FCA Poland o wstrzymaniu produkcji w fabryce Fiata w Tychach na dwa dni to prawdopodobnie efekt głośnych protestów pracowników, o których pisaliśmy na łamach Dziennika Zachodniego. Obawiali się oni zakażeniem koronawirusem.

"Wszędzie się mówi o unikaniu skupisk, a praca w takich zakładach jak FCA, MA, Sistema itd, co z nami? Czy my nie jesteśmy narażeni? Bardzo proszę o publikację, bo to wszystko jest nie do pojęcia”, napisano na stronie internetowej pracowników Fiata.