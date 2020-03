Jak wyglądać 10 lat młodziej? Porady Anny Popek w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Sen, woda i tlen – to trzy rzeczy, których potrzebujemy najbardziej. Snu nie może być za mało. Wody powinniśmy wypijać dwa litry do południa, bo ona napędza cały nasz organizm, po południu pijemy mniej. Do tego spacery, które nas m.in. dotleniają

– mówiła w Tychach Anna Popek, dziennikarka telewizyjna, autorka książki „Piękna 50-latka. Porady dla ducha i ciała”, w której opowiada o pracy nad swoim wyglądem.

Nie ukrywa swoich wczasów odchudzających na diecie warzywno-owocowej (400 kalorii dziennie!) dr Ewy Dąbrowskiej w Gołubiu. Wczasy te nie tylko pozwalają zgubić kilogramy (ok. 10 proc. swojej wagi), ale przede wszystkim każą „inaczej spojrzeć na fakt, jak jedzenie i tryb życia wpływają na to, co osiągamy na co dzień” - pisze w swojej książce.

Mówiła też m.in. o swoich kąpielach w Morzu Martwym i o morsowaniu, czyli kąpielach w lodowatej wodzie, ale i o pracy nad swoimi myślami, emocjami i postrzeganiu świata. Polecała książkę „ABC twoich emocji”, którą niedawno sama odkryła i stara się stosować zawarte tam zalecenia. Jednym z nich jest: „Pilnuj myśli, bo od myśli jest prosta droga do słów, czynów, itd.”

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu "Do biblioteki po zdrowie", który Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach prowadzi od lat, zapraszając głównie lekarzy, pielęgniarki i innych specjalistów. W tym cyklu gościła m.in. Zuzanna Celmer, psychoterapeutka uzależnień.

