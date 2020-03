Koronawirus w Tychach. Jedzenie dowożą do domu. #zostanwdomu

Na tyskiej liście lokali gastronomicznych gotowych na przyjęcie zamówień do realizacji na wynos, a nawet z dowozem do domu jest w tej chwili 38 restauracji i pubów. Są to:

Gruszka i Pietruszka

Dalton

Todojutra

Retro Diner

Restauracja Kaya

Restauracja Joker

Restuaracja Browarowa 21

Pizzeria u Batmana w Tychach

Pizza Saluto Tychy

Pizza Luka

Pączkarnia ,,Polukrowane"

Restauracja MiszMasz

Mikroklimat bistro&cafe

La Fontana

Kolorowy Talerz (od 23 marca)

Kawiarnia Co Bądź

Kami Sushi Tychy

Grill Pub Tychy

Gospoda pod Kogutem

Dom Bawarski

Da Grasso Tychy

W Międzyczasie coffee&restaurant

Niebo w gębie

Nudle w zołzie

Restauracja Arena

Bar Mleczny Andromeda

Zielony Smok

Fastcoffee

Zakręcony Burger

Lokalizacja Bistro

Stołówka Dioda

Restauracja Osteria Le Botti

Tyska Stołówka (od 18 marca)

Express Kebab

M&S Catering

Kebab Marhaba

Restauracja Culinarium

Bar Paprocański

Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tej listy, powinien się zgłosić na adres: treespot@umtychy.pl.